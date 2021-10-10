ندوة عالمية عن تاريخ العرب في المصادر البيزنطية

الرياض- البلاد

عقدت دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للبحوث الهيلينية باليونان، ندوة عالمية بعنوان ” العرب والجزيرة العربية في المصادر الأدبية البيزنطية: المجتمع، المكان، الانطباعات”، وذلك في العاصمة أثينا، ضمن مشروع “المصادر الأدبية البيزنطية عن تاريخ وحضارة العرب والجزيرة العربية من القرن السابع إلى الثاني عشر الميلادي”، وهو مشروع علمي ينفذ بالتعاون بين الدارة ومعهد البحوث التاريخية بالمؤسسة الوطنية للبحوث الهيلينية في اليونان.

وانطلقت الجلسة الأولى، أمس الأول، تحت عنوان “الصورة الذهنية والانطباعات”، التي ترأسها الدكتور ديميتريوس ليتسيوس، وشارك فيها الدكتور فاسيليوس كريستساديس ببحث تضمن مسحًا للعلاقات الثقافية العربية البيزنطية، ثم ألقت الدكتورة عائشة أبو الجدايل بحثها الموسوم بـ «الفهم البيزنطي للإسلام والمسلمين من القرن السابع وحتى القرن الثاني عشر الميلادي»، بعدها طرح الدكتور طارق محمد بحثًا عنوانه «مكة المكرمة والمدينة المنورة ومعالمهما في المصادر البيزنطية من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلادي»، ليلقي بعده كل من الدكتور عبدالله العبدالجبار بحثًا بعنوان «طي والطائيين في المصادر البيزنطية»، عرض بعدهما الدكتور جيانيس لاداس قاعدة المعلومات الموسومة بـ «المصادر البيزنطية لتاريخ وحضارة شبه الجزيرة العربية والعرب من القرن السابع حتى القرن الثاني عشر الميلادي» التي يقوم عليها المعهد اليوناني ودارة الملك عبدالعزيز.

وفي الجلسة الثانية وعنوانها «الاقتصاد، التجارة والمجتمع»، تحدث الدكتور تكسيارخيس كولياس، وبدأت ببحث لكل من الدكتور نايكي كوتراكو والدكتورة ليي شيخ لونيس عنوانه «ما وراء قرطاج: البيزنطيون والعرب واجتماعات السكان المحليين في أقاليم شمال أفريقيا، تبسة أنموذجًا»، لتلقي بعده الدكتورة ماريليا ليكاكي بحثها الموسوم بـ«العمل في أرض أجنبية: المهنيون بين المناطق البيزنطية والعربية خلال القرون 10-8»، تلا ذلك البحث الموسوم بـ «لماذا ، كيف ، ماذا.. العمل التجاري في شرق المتوسط في العصور الوسطى بين البيزنطيين والخلافة الراشدة خلال القرون 8-7»، للدكتور سلفاتوري كوسنتينو، ثم طرح الدكتور كوراي ديوراك بحثًا بعنوان «اقتصاد ملطية ودورها في التجارة البيزنطية الإسلامية خلال القرون 11-7».

والجلسة الثالثة كانت تحت عنوان “العلوم والتقنية”، وقد رأسها الدكتور كريستيان روبن، واستهلتها الدكتورة ماريا مافرودي ببحث تحت عنوان «الفلك والفلسفة العربية والبيزنطية في العصر الإسلامي المبكر»، ألقى بعدها الدكتور كريستوس ماكريبولياس بحثًا عن «المصطلحات العسكرية العربية في النصوص البيزنطية الوسيطة»، بعده ألقى كل من الدكتور كريستوس ستافراكوس والدكتور قسطنطينوس تاكيرتاكوغلو بحثهما الموسوم بـ «العرب كمحاصرين: شهادة المصادر البيزنطية حول عمليات الحصار العربي على الحدود البيزنطية العربية خلال القرون 9-8».