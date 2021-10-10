طريقة عمل مقرمشات بالروزماري

وصفة مقرمشات مع ملح البحر وإكليل الجبل أو الروزماري سهلة الصنع وتستغرق أقل من ثلاثين دقيقة لتحضيرها

المقادير اللازمة

كوب دقيق لجميع الأغراض

ملعقة صغيرة ملح البحر الخشن

1 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة إكليل الجبل مفرومة ناعماً

ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب ماء

ملح بحر إضافي للتزيين حسب الرغبة

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 500 درجة فهرنهايت

ضعي الدقيق والملح والسكر وإكليل الجبل في وعاء واخفقي المزيج

يقلب في الماء والزيت ويقلب حتى يتجانس تماما

اقلبي العجين على قطعة من ورق الزبدة (أكبر قليلاً من صينية الخبز)

لفي العجين حتى يصبح سمكه حوالي 1/8 من البوصة

قد تحتاجي إلى إضافة القليل من الدقيق لأن العجين لزج إلى حد ما وحاولي الحفاظ على سماكة متساوية قدر الإمكان

تقلم الحواف

نقطع العجينة إلى مربعات باستخدام قطاعة بيتزا

ادهنيها بالقليل من الماء ورش المزيد من ملح البحر إذا رغبتي في ذلك

استخدمي شوكة لوخز كل مربع عدة مرات

انقلي العجينة وهي لا تزال على ورق الزبدة على صينية خبز وضعيها في الفرن

اخفضي الحرارة على الفور إلى 425 درجة فهرنهايت

اخبزيها لمدة 12 – 17 دقيقة أو حتى يبدأ البسكويت في التحول إلى اللون الذهبي

يخرج ويبرد ويقدم