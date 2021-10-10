طريقة عمل غموس الزبادي اليوناني بخمس مكونات فقط

لن تصدقي مدى سهولة تحضير هذه الوصفة من غموس الزبادي اليوناني وبـ 5 مكونات فقط.

المقادير اللازمة

2 كوب زبادي يوناني

1 خيار مبشور

فص ثوم كبير

عصير 1/2 ليمون

1 ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم

طريقة العمل

ضعي الخيار المبشور في منشفة أطباق نظيفة واعصريها للتخلص من الرطوبة

في وعاء كبير نضيف الزبادي والخيار وفص الثوم والليمون والشبت ويخلط المزيج جيداً

إضيفي الملح والفلفل حسب الذوق

غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة للسماح بخلط النكهات

تقدم مع الخضروات المقطعة أو الخبز العربي أو البسكويت

تحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع