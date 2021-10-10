طريقة عمل خبز الزبادي اليوناني بالموز

وصفة خبز مميزة للأطفال والكبار

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة طرية

1 1/4 كوب سكر

2 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب لب موز مهروس

1/4 كوب زبادي يوناني

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب من المكسرات

رقائق شوكولاتة اخياري

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة

في وعاء كبير بالخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة اخلطي الزبدة والسكر معًا

أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر واخلطي جيدًا

أضيفي مستخلص الفانيليا ولب الموز والزبادي اليوناني واخلطيهم جيدًا بعد كل مكون.

في وعاء منفصل اخلطي الدقيق وصودا الخبز والملح حتى تمتزج

أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى المكونات الرطبة واخلطيهم حتى يتجانسوا بسرعة منخفضة

اخلطي المكسرات حتى تمتزج جيدًا

يسكب المزيج بالتساوي في 4 صواني رغيف صغيرة مدهونة جيدًا ويُخبز لمدة 32-35 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود أسنان في وسط الرغيف ويخرج نظيفًا

لخبز الموز مع رقائق الشوكولاتة

بعد إضافة المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة أضيفي رقائق الشوكولاتة واستكملي بنفس الطريقة السابقة