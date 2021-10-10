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طريقة عمل جرانولا زبدة الفول السوداني الصحية بخمس مكونات فقط

نيفين عباسaccess_time4 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      10 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

خمس مكونات هي كل ما تحتاجينه لعمل ألواح جرانولا زبدة الفول السوداني الخالية من الجلوتين مع رقائق الشوكولاتة

المقادير اللازمة
3 أكواب من الشوفان الخالي من الجلوتين
3/4 كوب زبدة فول سوداني
كوب شراب القيقب (يمكن استبداله بالعسل)
كوب رقائق شوكولاتة
2 بيض كامل
الإضافات الاختيارية: الجوز ، البقان ، اللوز ، بذور الشيا ، بذور عباد الشمس ، بذور اليقطين أو الفاكهة المجففة

طريقة العمل
سخني الفرن إلى 350 درجة مئوية
في وعاء كبير اخلطي جميع المكونات جيدًا
ينقل المزيج إلى طبق خبز مدهون بالزيت ويضغط المزيج بقوة
اخبزيها لمدة 14-17 دقيقة أو حتى ينضج وسطها
اتركيه يبرد تمامًا قبل تقطيعه

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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