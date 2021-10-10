طريقة عمل جرانولا زبدة الفول السوداني الصحية بخمس مكونات فقط

خمس مكونات هي كل ما تحتاجينه لعمل ألواح جرانولا زبدة الفول السوداني الخالية من الجلوتين مع رقائق الشوكولاتة

المقادير اللازمة

3 أكواب من الشوفان الخالي من الجلوتين

3/4 كوب زبدة فول سوداني

كوب شراب القيقب (يمكن استبداله بالعسل)

كوب رقائق شوكولاتة

2 بيض كامل

الإضافات الاختيارية: الجوز ، البقان ، اللوز ، بذور الشيا ، بذور عباد الشمس ، بذور اليقطين أو الفاكهة المجففة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة مئوية

في وعاء كبير اخلطي جميع المكونات جيدًا

ينقل المزيج إلى طبق خبز مدهون بالزيت ويضغط المزيج بقوة

اخبزيها لمدة 14-17 دقيقة أو حتى ينضج وسطها

اتركيه يبرد تمامًا قبل تقطيعه