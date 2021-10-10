رؤية المملكة 2030 واقع ملموس ومستقبل أكثر ازدهاراً

بقلم: محمد فهيم، نائب رئيس بروكتر آند جامبل السعودية

تتميز المملكة العربية السعودية، بكونها القلب النابض للعالم العربي، والحاضنة الاستثمارية الأكبر على مستوى المنطقة، وصلة الوصل التي تربط ثلاث قارات – ما جعلها بحق مملكة ذات مسيرة إنسانية مميزة قائمة على مبادئ التعايش والسلام واحترام الآخر. نفخر في بروكتر آند قامبل بالتعبير عن اعتزازنا كشركاء حقيقيين ومساهمين في مسيرة الازدهار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

لقد بدأت رحلتنا الاستثنائية في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ستة عقود، واستطعنا خلال كافة المراحل التي شهدتها هذه المسيرة، إثبات ريادتنا وقدرتنا على مواكبة الازدهار الذي عاشته المملكة، بداية من تأسيس أول مصنع لإنتاج السلع الاستهلاكية ومن ثم توسيع قاعدتنا الصناعية بإنشاء مجمعات صناعية، التي وفرت لنا القدرة على تقديم منتجات علاماتنا المتنوعة في السوق المحلي، لننتقل خلال المرحلة التالية وبفضل دعم القوى العاملة الوطنية، إلى تصدير المنتجات من منشآتنا في السعودية لأكثر من 20 دولة عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا سنوياً.

ومن المؤكد بأن هذا الإنجاز لم يكن ممكناً، لولا الجهود التعاونية المتميزة مع شركائنا الموثوقين في المملكة، عائلة أبو داوود، والذين قدموا لعلامات بروكتر آند جامبل المختلفة دعماً استثنائياً خلال هذه الشراكة طويلة الأمد، حيث ساهم دعمها المستمر في وصول العديد من العلامات التجارية التابعة لشركتنا إلى ما هي عليه اليوم.

وساهمت هذه الشراكة في تعزيز قدراتنا على تمكين القوى العاملة السعودية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع السعودي. وحرصنا طوال هذه الفترة على متابعة مسيرتنا التطورية، متمسكين بقيم التفاني في العمل والتصميم على تحقيق أهدافنا، مع الاستمرار في التطور والنمو والتوسع، عبر الاستثمار في قدراتنا وتميزنا وتنوع خلفياتنا الثقافية والفكرية. وقد مكنتنا هذه القدرات من النجاح في تحقيق أهدافنا وإنجازاتنا في المملكة وخارجها، وإلهام الأجيال القادمة.

منتجات سعودية صنعتها أيادٍ سعودية

يشكل الابتكار المستمر عبر جميع عملياتنا، ركيزة أساسية بالنسبة لنا في بروكتر آند قامبل. وتعتبر هذه الرؤية مصدر إلهام لنا، لتمكيننا من الابتكار عبر المزيد من فئات المنتجات وعلى مستوى علاماتنا التجارية الرائدة، بشكل يفوق القدرات الابتكارية لشركات تصنيع المنتجات الاستهلاكية الأخرى. مع الحرص على إدارة أعمالنا، بناء على الخبرات والمهارات والقدرات الابتكارية العالمية، التي يتمتع بها قادة عملياتنا من الذكور والإناث.

ونحن فخورون للغاية بالإنجازات التي حققها موظفونا من السيدات السعوديات، واللواتي يشغلن أدواراً هامة في مصانعنا، وعبر كافة مجالات وأقسام شركتنا، وتمكّنّ بفضل ما يتمتعن به من قدرات قيادية من أن يصبحن سفيراتنا للمستقبل. وتبلغ نسبة السيدات اللاتي يشغلن مناصب قيادية في شركتنا 40%، بما في ذلك منصب أول مديرة تنفيذية للمبيعات.

نحن نؤمن إيماناً راسخاً بمدى أهمية ودور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، من خلال تحسين وتطوير قدرات وإمكانات القوى العاملة المحلية، الأمر الذي ألهمنا تركيز استراتيجياتنا وخططنا للموارد البشرية في المملكة، لتحقيق أهداف “السعودة” عبر تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل المخصصة للموظفين، لتطوير قدراتهم والارتقاء بمستوى كفاءاتهم. وتهدف سياساتنا المستقبلية، إلى وضع الخطط والأهداف المستمرة لتعزيز مستويات الأداء والإنتاجية لدى الموظفين، وتوفير فرص وظيفية ممتازة للمواطنين السعوديين، مع تطوير برامج تدريب مستمرة لتزويدهم بالمهارات اللازمة خلال مسيرتهم المهنية.

وقمنا في سبيل ذلك، بتطبيق أفضل ممارساتنا الدولية ووضع معايير نموذجية، شكلت أساساً لمنظومة تطويرية متكاملة يمكن اعتمادها من قبل الشركات الأخرى، لرعاية وتطوير المواهب السعودية. وتتميز استراتيجيتنا التوظيفية بمنح الأولوية القصوى، لتوفير فرص النمو الوظيفي لفرق العمل عبر كافة مجالات أعمالنا وعملياتنا، بناء على ثقتنا المطلقة بضرورة الاستثمار الدائم في الرأس المال البشري، باعتباره أحد أهم الأصول الداعمة لنجاحنا، ما يدفعنا لبذل الجهود المستمرة والهادفة لضمان جودة حياة موظفينا في المملكة العربية السعودية، وتوفير الدعم المستمر لهم، وضمان تطورهم المستمر على المستويين الشخصي والمهني.

منتجات تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السعودي

نحن في بروكتر آند قامبل نصف أنفسنا اليوم كأسرة متماسكة ذات نمو مطرد ومتسارع في أعمالها، وتواصل ريادتها في السوق بفضل موظفينا وشراكتنا وقادتنا وإنجازاتنا، وقد استطعنا الوصول إلى ما نحن عليه اليوم بفضل الدعم الذي وفرته لنا هذه المنظومة بأكملها.

ويشكل نهجنا المؤسسي ركيزة أساسية في نجاح أعمالنا عبر المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا وقد تمكنا حتى الآن خلال كافة مراحل مسيرتنا التطويرية من التغلب على العديد من التحديات، والتكيف مع التغييرات الجذرية، وتبني مسارات تتسم بالجرأة والشجاعة. ونحن ملتزمون بهذا النهج في رحلتنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ونواصل الوفاء بالتزامنا تجاه قادتنا، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمجتمعات التي نعمل فيها، وضمان التقدم المستمر للحفاظ على ريادتنا كأحد أكثر مصانع بروكتر آند قامبل كفاءة في العالم. ونحن فخورون بالانتماء لهذا البلد العظيم.