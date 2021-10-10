تأهيل الأسر الضمانية برابغ بمهارات الاستثمار

جدة- ياسر بن يوسف

أهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي برابغ بالشراكة مع عيادات الأعمال الأسر الضمانية للعمل والاستثمار من المنزل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل قدمها المستشار سعيد سعد الغامدي مستشار ريادة الأعمال في عيادات الأعمال بعنوان “ابدأ مشروعك من المنزل” بمشاركة الأسر الضمانية في محافظة رابغ. وتناولت الورشة العديد من المحاور من أبرزها تحديد فكرة المشروع، مع بيان المفهوم من المشروع التجاري، إلى جانب استعرض خصائص وسمات صاحب المشروع الناجح، كما استعرضت الورشة مهارة التخطيط للمشاريع، ومراحل المشروع التجاري، إلى جانب التسويق وأليات دراسة السوق، و دراسة الجدوى.

واستعرضت الورشة أسباب نجاح المشاريع وأسباب فشلها، وطرق تحديد وتأمين رأس مال المشروع، فضلا عن الجهات الرسمية التي تتطلب الحصول على تراخيصها لفتح مشروع معين، والجهات التي تقدم الدعم للمشاريع الصغيرة، كما استعرضت الورشة العديد من قصص النجاح لأسر منتجة و رواد أعمال، واختتمت الورشة بجملة من التوصيات الهامة في الاستثمار من المنزل.