الفضلي يتفقد ميدانياً مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير

أبها : البلاد

تفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، سير العمل في عددٍ من مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير، كما التقى بمديري الإدارات في فرع الوزارة بالمنطقة، مطلعاً على جاهزية المنظومة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وزار معاليه مشروعات الوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجددة بوادي بن هشبل، التي تضم ما يقارب 13 ألف شتلة لأشجار الليمون والبرتقال واليوسفي والرمان والتين والعنب والزيتون واللوزيات.

كما اطلع على الرشاش المحوري للمحاصيل الحقلية وصالة المحميات والأشياب في الوحدة البحثية التي يستفيد منها المزارعون بنقل المياه عبر الصهاريج إلى مزارعهم، إضافة إلى وقوفه على أشجار السدر في الموقع والبالغ عددها 4 آلاف شجرة، ومنحل العسل الذي يضم 50 خلية نحل بلدي.

وزار معاليه مزارع القرية التراثية بالعكاس، ومتنزه الجرة ووقف على موقع الحريق فيه والجهود الحثيثة لتأهيل وتنمية الغطاء النباتي فيه، كما اطلع على سير العمل في مشروعات شركة المياه الوطنية، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالشعف والتي تعمل بنظام الأغشية الحيوية بسعة تصميمية بلغت 12,500 م3/يوم، وتخدم جامعة الملك خالد والمحافظات التي حولها إضافة إلى مركز الشغف والواديين والقرى المجاورة، كما تمتاز بتحملها المياه الخام ذات الأحمال العضوية العالية.

واطلع المهندس الفضلي على أعمال سد وادي عشران، وهو سد خرساني ثقلي أُنشئ في العام 1404هـ بهدف السيطرة على الفيضانات ودرء مخاطر السيول وتعويض المياه الجوفية بالوادي، ويعد من أجمل سدود منطقة عسير، بارتفاع 38م وبسعة تخزينية تبلغ 1,500,000م3.

وخلال الجولة التفقدية زار معاليه موقع القافلة الإرشادية الزراعية بأبها، وكرم المزارعين والصيادين المميزين بمنطقة عسير وذلك في اليوم الختامي لفعاليات القافلة والتي نظمتها الوزارة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التعاونية واستمرت على مدى 3 أيام.

واختتم الفضلي جولته في منطقة عسير بالالتقاء بالمواطنين والإجابة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة، واعداً إياهم بتقديم كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن.