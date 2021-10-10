إزالة بسطات وإغلاق مستودعات للخضروات بجدة

جدة- البلاد

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة البيع العشوائي ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن إغلاق ثلاثة مستودعات لتخزين الخضروات ومصادرة أكثر من (14) طناً من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، فيما جرى إزالة (26) بسطة عشوائية.

وأوضحت رئيس البلدية عهود الشمراني أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن إغلاق ثلاثة مستودعات تستخدم لتخزين الخضروات بغرض توزيعها على الباعة المخالفين وفي ذات السياق خصصت البلدية فرقاً متخصصة لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين وإزالة البسطات، مؤكدة أن البلدية ستواصل حملتها لملاحقة الباعة الجائلين، ومنعهم من بيع الخضار والفواكه في الطرقات والأرصفة والشوارع، وتشويه المنظر الجمالي للأحياء.