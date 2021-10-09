ناشرون يثمّنون إعفاء العارضين من رسوم إيجار أجنحة “كتاب الرياض”

الرياض/مرعي عسيري

ثمّن عدد من أصحاب دور النشر العربية، توجيه صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ىن سعود، وزير الثقافة، لهيئة الأدب والنشر والترجمة، بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمة إيجار الأجنحة في المعرض دعماً لصناعة النشر من آثار جائحة كورونا.

وأكد صاحب دار نشر كنوز المعرفة للنشر والتوزيع الأردنية، فهد حلوة، أن القرار ليس بغريب على وزارة الثقافة السعودية، الحريصة على نشر الوعي والمعرفة، والمحافظة على التواصل الثقافي والعلمي والحضاري، وأضاف: “هذه المبادرة نموذج يحتذى بها في معارض الكتب الأخرى، كونها معززة لاقتصاد النشر، فكلما زاد الإقبال على القراءة واقتناء الكتب زادت المبيعات والأرباح المادية”.

أما صاحب دار نشر بوك ون من جمهورية مصر العربية، محمد سامي فقال:” أثلج صدري هذا الإعفاء الذي جعلنا نقوم بالتعاون مع الوزارة في تقديم المزيد من الخصومات على مبيعات الكتب، وهو ما يمنح الزائر فرصة الحصول على الكتب المتخصصة والمتنوعة”.

ومن جهته، أشاد صاحب دار نشر العزيز للنشر والتوزيع المتخصصة بالطفل من جمهورية مصر العربية، عبد العزيز أبو طالب بالإعفاء، مؤكداً أن هذا القرار زاد من إقبال شريحة الأطفال على شراء قصصهم الأدبية العالمية والتعليمية والمعرفية، التي تزيد من إدراكهم ووعيهم، وتكسبهم الثروة اللغوية، التي تصقل موهبتهم”.