ميسي يتجاهل رونالدو في اختيارات مرشحيه للكرة الذهبية

في حديث مع يومية “ليكيب” الفرنسية، تجاهل ليونيل ميسي خصمه الأزلي كريستيانو رونالدو في اختياراته لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

وعند سؤال ميسي عن ترشيحاته للجائزة قال: “سأصوت لاثنين من لاعبي فريقي باريس سان جيرمان، وهما كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا”.

يستمر ميسي في تجاهل رونالدو قائلًا: “هناك أيضًا روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة اللذين قدّما موسمًا رائعًا على المستوى الفردي”.

مجلة “فرانس فوتبول” كان قد كشفت عن قائمة مكونة من 30 لاعبًا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية عن عام 2021.

وحل في القائمة بطبيعة الحال ميسي ورونالدو وبنزيمة وليفاندوفسكي ودي بروين ومحمد صلاح ومبابي ونيمار.

اللاعبان العربيان الوحيدان هما المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

كما تضمنت لاعبي المنتخب الإيطالي الفائز بيورو 2020 وأبرزهم كيليني وبونوتشي ودوناروما وجورجينيو.