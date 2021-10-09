“مسك الخيرية” تفتح باب التسجيل في برنامج “الإعداد لنخبة الجامعات”

الرياض : البلاد

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” النسخة الخامسة من برنامج “الإعداد لنخبة الجامعات”، الذي يأتي بهدف صقل مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتعزيز فرص قبولهم في نخبة الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

ويصطحب البرنامج طلاب الصف الأول الثانوي في رحلة تعليمية ثرية مكثفة على مدى عامين ونصف العام، تنَمّي مهارات التعلم لديهم، وتساعدهم في تحديد وجهتهم المستقبلية، كما يطرح مجموعة من التحديات والتجارب الحيوية، لتوسيع آفاق الملتحقين، وتهيئتهم نفسيًّا وأكاديميًّا للبيئة الجامعية، حيث ينخرط المتدرب في تجربة تعليمية تحاكي النظام الحياة الجامعية الحقيقية داخل أروقة الجامعات.

وفي حين أن البرنامج لا يعطي المتقدمين مِنحًا دراسية للدراسة، فإنه يعزز من فرص قبولهم لدى نخبة الجامعات الدولية بإلحاقهم بتدريب عملي مكثف لدى جهات دولية، وتدريب على اجتياز اختبارات القبول، وتقديم استشارات فردية شهرية، ودعم المتدربين في تقديم طلب القبول لدى الجامعات المستهدفة.

ويأتي برنامج “الإعداد لنخبة الجامعات” ضمن مسار “مسك القادة”، أحد المسارات الأربعة في “مسك الخيرية”، في خطوة تهدف لبناء قدرات الطلاب وتعزيز فرص قبولهم بواحدة من الجامعات الكبرى المرموقة عالميًاً مثل: ستانفورد، وبرنستون، وجون هوبكنز، وكولومبيا، وبنسلفانيا، وغيرها.

ويمكن للطلاب الراغبين بالانضمام لبرنامج “الإعداد لنخبة الجامعات” التقدم بطلب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://hub.misk.org.sa/ar/programs/distinctive-college-prep-program/www، وذلك قبل موعد انتهاء مدة التسجيل في الخامس من شهر نوفمبر المقبل، فيما ستنطلق عجلة البرنامج في شهر أبريل القادم لعام 2022م.

ويُشترَط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على نسبة 90 بالمئة فأعلى في الصف الثالث المتوسط، وحاصلًا على درجة 60 في اختبار (TOFEL IBT) أو 5.5 في (IELTS Academic) أو 90 في (DET).

يُذكر أن برنامج “الإعداد لنخبة الجامعات” يعد واحدًا من سلسلة البرامج التي يطرحها مسار “مسك القادة”، وهو أحد المسارات الأربعة المحدثة التي أطلقتها “مسك الخيرية” مؤخرًا، تضمنت “مسك القادة” و”مسك الريادة” و”مسك للمجتمع”، في خطوة تهدف لزيادة وتعظيم أثرها في بناء القادة وتطوير قدرات ومهارات الشباب، التي تندرج ضمنها مختلف برامج المؤسسة الموجهة للشباب.