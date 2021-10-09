مانشستر يونايتد يحدد مستقبل المدرب سولشاير

قالت وسائل إعلام إنجليزية اليوم السبت إن إدارة نادي مانشستر يونايتد قررت تجديد الثقة في المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.

يحتل الشياطين الحمر الترتيب الرابع في المسابقة الإنجليزية، وقد تعثّر الفريق في مباراتيه السابقتين بالتعادل أمام أستون فيلا وإيفرتون.

بينما خسر يونايتد في دوري أبطال أوروبا أمام يونغ بويز السويسري 3-2 فيما أُقصي من مسابقة كأس الرابطة أمام وست هام يونايتد.

ورُغم تلك النتائج السيئة، فإن إدارة النادي ترى أن سولشاير هو الشخص المناسب لقيادة مانشستر يونايتد في الفترة الحالية.

لم يفز مانشستر يونايتد بأي ألقاب مع المدرب سولشاير منذ تسلمه الدفة التدريبية للنادي خلفًا للمدرب جوزيه مورينيو قبل عامين.

وقال مدير النادي، جون مورتوغ، بحسب ما نقلته مجلة “فور فور تو” الإنجليزية المرموقة: “يمتلك سولشاير الموهبة ومقومات النجاح”.

يضيف: “لدينا خطة طويلة المدى ونعتقد أن سولشاير والطاقم الفني لدية رؤية حقيقة، نحن نثق في الطريق الذي نسير فيه”.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراة صعبة أمام ليستر سيتي يوم السبت 16 أكتوبر الحالي لحساب الجولة الثامنة من البريميرليغ.