في مونديال أندية اليد.. الزمالك يتخطى الوحدة ويقتنص الخامس

جدة- البلاد
حقق فريق الزمالك المصري المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة في السعودية، بعد فوزه الكبير على نظيره الوحدة السعودي (42-22)، ضمن مباريات المجموعة الثانية للمرحلة الترتيبية من الـ5- إلى الـ10.
جاء ذلك تصدر الزمالك مجموعته برصيد 4 نقاط و+ 49 هدفا، بعد فوزه على فريق جامعة سيدني الأسترالي والوحدة السعودي.
وتفوق الزمالك في فارق الأهداف عن الدحيل القطري متصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط+ 23 هدفا، والفائز بدوره على فريق النور السعودي 22/38؛ ليحسم الفريق الأبيض المركز الخامس في بطولة “سوبر جلوب”، فيما حل الدحيل في المرتبة السادسة.
وقد شهدت المباراة حضورا لافتا للجمهور المصري الذي آزر فريقه بقوة، وأضفى حماسا على أجواء صالة الجوهرة. كما تألق كريم هنداوي حارس الزمالك، الذي حصل على جائزة رجل المباراة، بعدما تصدي للعديد من الكرات من لاعبي الوحدة، مما ساعد فريقه في توسيع الفارق خلال اللقاء.
جدير بالذكر أن الزمالك لعب المرحلة الترتيبية بعد خسارته أمام فريق برشلونة في ربع نهائي البطولة (36-32).