الرياضة “سوفت شور” يتوج بكأس إمارة الشرقية للفروسية

الدمام- حمود الزهراني

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، سلم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال يوم أمس الجمعة كأس إمارة المنطقة الشرقية بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، ضمن سباقات الخيل لهذا العام. وقد حصل على كأس إمارة المنطقة الشرقية في الشوط العاشر مفتوح الدرجات مستورد إنتاج ٣ سنوات فأكثر لمسافة 2400 م الحصان (سوفت شور) للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى والمدرب عبدالعزيز عبدالإله والخيال إيدي كاسترو، وقد قطع المسافة في زمن وقدره 02:35:25 دقيقتان وخمس وثلاثون ثانية وخمسة وعشرون جزءا من الثانية.