جناح الحرمين بمعرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين

البلاد : متابعات

بمجرد دخولك لمعرض الرياض الدولي للكتاب المقام حاليا في الرياض تنجذب تلقائيا نحو جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فكل شيء في هذا الجناح يلفت الانتباه ويجعلك مقبلا اليه كونه يسلط الضوء على مكانة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوعوية، وإيصالاً لرسالتهما السامية، وتفعيلاً للدور المجتمعي البناء للرئاسة الى جانب ان جناح الرئاسة هذا العام رغم صغر مساحته الا انه عكس التحولات الايجابية التي تشهدها الرئاسة وفق الرؤية 2030 حيث تضمن الاصدارات العلمية المتعلقة بالبحوث المتعلقة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والتراث المخطوط، وعدد من الإنتاجات العلمية المتعلقة بالحرمين الشريفين عبر التطبيقات الذكية، فضلا عن تاريخ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإبراز جهود القيادة الحكيمة في خدمة الحرمين الشريفين.

وحظي القسم الخاص بحياكة لكسوة الكعبة المشرفة في جناح الرئاسة بكثرة المرتادين ؛ حيث كان محور اهتمام الزائرين سواء كانوا اصحاب السمو الملكي الامراء او المعالي الوزراء واصحاب الفضيلة العلماء او كبار المسئولين من مدنين او عسكرين او ضيوف المعرض من وزراء عرب وسفراء الدول العربية والاسلامية؛ او طلاب وطالبات والعوائل السعودية والجاليات العربية المقيمة في على حد سواء ؛ حيث اصبح الجناح بامتياز مركز استقطاب للمرتادين والزائرين الذين اعجابهم الشديد بما شاهدوه من منجزات تعكس التحول الايجابي الذي تشهده الرئاسة بإشراف وتوجيه من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

القصبي: اهتمام القيادة بخدمة الحرمين يفوق الوصف

ومن أبرز الشخصيات التي زارت جناح الرئاسة وزير الإعلام المكلف ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي حيث اطلع في جولته على الجناح وما يضمه من محتويات خصوصا القسم الخاص بمقتنيات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وعن الاهتمام وعظيم العناية الذي تلقاه صناعة كسوة الكعبة من قيادة المملكة العربية السعودية

ونوه القصبي بالجهود الجبارة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- في تسخير كل الإمكانيات لإعمار الحرمين الشريفين وخدمة المعتمرين وقاصدي الحرمين.

كما ثمن وزير الإعلام جهود الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومنسوبي الرئاسة لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين، والتطور النوعي الذي تشهده رئاسة الحرمين الشريفين في كل إداراتها وقطاعاتها الخدمية والتشغيلية بما يتواكب مع الرؤية ‏المباركة للمملكة العربية السعودية (2030).

المغيدي: جهود جبارة لخدمة القاصدين

كما زار الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي والوفد المرافق له جناح الرئاسة ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشيدا بجهود المملكة وقيادتها الرشيدة في تقديم كافة الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وبالمشاريع العملاقة التي تخدم ضيوف بيت الله الحرام.

وزير الثقافة العراقي: انبهرت بما شاهدت

كما زار وزير الثقافة العراقي ناظم جناح الرئاسة حيث قدم الشكر لحكومة المملكة جهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين بقيادة خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من عناية ورعاية للمشروعات العملاقة في الحرمين الشريفين التي تهدف إلى راحة واطمئنان الحجاج والمعتمرين.

كما نوه بالجهود الجبارة التي تقدمها حكومة المملكة في تسخير كل الإمكانيات لإعمار الحرمين الشريفين معرباً عن إعجابه الشديد بما شاهده في جناح رئاسة الحرمين ومثمنا جهود م الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في الارتقاء بالمنظومة الخدمية في الحرمين الشريفين وتطويره.

يذكر أن جمهورية العراق تعتبر ضيف شرف هذه الدورة، حيث يشارك العراق بوفد ثقافي وفني كبير يرأسه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم.

الشويعر: الجناح عكس نجاح خطط الرئاسة

ونجح المشرفون على الجناح من اداء ادوارهم بنجاح رغم كثرة الزائرين حيث اوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات الدكتور أحمد الشويعر ان جناح الرئاسة تميز بزيارة الالاف من الزوار يوميا مؤكدا ان عدد الزوار تزايد بشكل كبير منذ اول يوم من تدشين المعرض حيث وصل متوسط زائري الجناح الى حوالي 15 ألف زائر.

وتابع الشويعر قائلا:” أن الجناح تضمن حياكةً كسوة الكعبة المشرفة ومحتوياتها من آليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة”.

كما تم تقديم بعض الهدايا التذكارية للمواطنين من صور فوتوغرافية و”بوسترات” للحرمين الشريفين والحجر الأس وقدم المشرفون على الجناح شرحا مفصلا عن الخدمات والأنشطة التي تقدمها للحجاج والمعتمرين والزائرين، وهدايا عبارة عن ماء زمزم ومطبوعات تصدر من الرئاسة.

الزهراني: المحتويات جذبت المرتادين

ومن جانبه اوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن الرئاسة حريصة على المشاركة في مثل هذه المعارض التي تتيح لها الفرصة في عرض خدماتها للزوار الذين تدفقوا بكثافة لمشاهدة محتويات الجناح لارتباطهم الوثيق بالحرمين الشريفين.

وشد جناح الرئاسي إقبالاً كثيفاً من قبل المرتادين والزوار من يومه الأول حتى أمس حيث تميز بوجود روبوت زمزم والروبوت التوجيهي وروبوت التعقيم الذي جمع في تصميمه بالحداثة والتقنية الذكية والذكاء الاصطناعي الى جانب توزيع مياه زمزم للزائرين

جناح الرئاسة نجاح تم روايتها قولا وفعلا في أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة لما احتواه الجناح من تطور عمراني وخدمي في الحرمين الشريفين التوسعات الضخمة والعناية بكسوة الكعبة المشرفة وتهيئة وتوفير الخدمات التوجيهية والتشغيلية التي تهدف إلى تيسير وتسهيل أداء المناسك بكل يسر وسهولة.