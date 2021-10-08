الرياضة الأخضر يبدأ التحضير لمواجهة الصين

جدة- البلاد

استأنف المنتخب الوطني الأول اليوم الجمعة برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة، ضمن استعدادات “الأخضر” لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واكتفى المدير الفني “إيرڤي رينارد” بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

على صعيد متصل، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية التدريب، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر، وسيخضع لاعبو الأخضر لفحص فايروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي.

ويواصل “الأخضر” تدريباته يوم غدٍ السبت عند الساعة السابعة والنصف مساءً على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.