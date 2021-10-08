الرياضة

اتحاد الشطرنج ينظم بطولة حائل بمشاركة 100 لاعب ولاعبة

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1443 هـ       8 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج عن تنظيم بطولة حائل للشطرنج السريع للرجال والسيدات في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري.
وتواصل اللجنة المنظمة لبطولة حائل للشطرنج استعداداتها اليومية للبطولة، التي ستقام وفق النظام السويسري من 7 جولات لبطولة السيدات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 أكتوبر، و7 جولات لبطولة الرجال التي ستقام يومي الخميس والجمعة 14-15 أكتوبر 2022 م، حيث تعكف اللجنة على إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق المسابقة.

 

وكشف اتحاد الشطرنج عن وصول عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين لـ 100 لاعب ولاعبة تم تسجيلهم في الأيام الأولى التي تم فيها الإعلان عن البطولة، ويسعى الاتحاد من خلال تنظيم البطولات الدولية إلى الاستعداد الأمثل لتنظيم مختلف البطولات العالمية والإقليمية وفق أفضل الممارسات الدولية.

 

وتعتبر بطولة حائل نسخة استعدادية لسلسلة البطولات الدولية والوطنية التي ينوي الاتحاد تنظيمها بداية من عام 2022، بحثا عن الفائدة للاعبين واللاعبات من خلال استمرارية البطولات وزيادة فرص الاحتكاك مع لاعبين دوليين من ذوي الخبرات لرفع المستوى الفني، إضافة لتحقيق نشر اللعبة بين كافة شرائح المجتمع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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