اتحاد الشطرنج ينظم بطولة حائل بمشاركة 100 لاعب ولاعبة

حائل- خالد الحامد
أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج عن تنظيم بطولة حائل للشطرنج السريع للرجال والسيدات في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري.
وتواصل اللجنة المنظمة لبطولة حائل للشطرنج استعداداتها اليومية للبطولة، التي ستقام وفق النظام السويسري من 7 جولات لبطولة السيدات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 أكتوبر، و7 جولات لبطولة الرجال التي ستقام يومي الخميس والجمعة 14-15 أكتوبر 2022 م، حيث تعكف اللجنة على إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق المسابقة.
وكشف اتحاد الشطرنج عن وصول عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين لـ 100 لاعب ولاعبة تم تسجيلهم في الأيام الأولى التي تم فيها الإعلان عن البطولة، ويسعى الاتحاد من خلال تنظيم البطولات الدولية إلى الاستعداد الأمثل لتنظيم مختلف البطولات العالمية والإقليمية وفق أفضل الممارسات الدولية.