أخضر 23 يعبر البحرين ويتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

الدمام- البلاد
تأهل منتخبنا الأولمبي السعودي، إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا بعد فوزه على نظيره البحريني (3-0) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
ليرفع الأخضر الأولمبي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته، بينما غادر منتخب البحرين البطولة بدون نقاط.
بدأ منتخبنا السعودي ضاغطًا؛ لإحراز هدف مبكر، ولاحت له فرصتان إحداهما تسديدة عبدالله رديف، والأخرى لحسين العيسى، وتصدى لهما حارس المنتخب البحريني محمد مرهون؛ لينتهي الشوط الأول سلبيا. في الشوط الثاني، أحرز البديل حمد اليامي في الدقيقة الأولى هدف التقدم بعد فاصل مهاري داخل منطقة الجزاء.
وعزز المهاجم عبدالله رديف تقدم المنتخب السعودي في الدقيقة (54). ثم سجل البديل محمد مران، النتيجة بهدف ثالث بعد أن تلقى عرضية خالد الغنام في الدقيقة (73).