511 جلسة إرشادية لمستشاري عيادات الأعمال

جدة- ياسر بن يوسف

قدم 71 مستشاراً ومستشارة من عيادات الأعمال 511 جلسة إرشادية خلال فعاليات “سوق الدار” والتي نظمها بنك التنمية الاجتماعية بالتزامن مع اليوم الوطني الــ 91 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار” وذلك من 22 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021.

واستفاد من الجلسات الإرشادية 541 مستفيد ومستفيدة يمثلون الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك في 11 موقع في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الخبر، حائل، الباحة، ينبع.

وقدم مستشارو ومرشدو عيادات الأعمال خبراتهم في العديد من المجالات من أبرزها: بناء و تطوير أفكار المشاريع، ريادة الأعمال، تأسيس المشاريع، تطور الأعمال، التسويق الإلكتروني و الرقمي، الاتصال، التخطيط، الاستراتيجيات، تطوير المنتجات. الاستيراد، التصدير، الخدمات اللوجستية، سلاسل الإمداد، القانون، التقنية، الاستثمار الاجتماعي، المحاسبة، المالية، دراسة الجدوى، الاستثمار، الجودة.

وتهدف مشاركة عيادات الأعمال لدعم الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة لتحقيق الاستدامة وإبراز مشاريعهم وتسويقها من خلال تقديم استشارات وإرشاد تسهم في تشجيع هذه المشاريع وتحقق لها النمو والاستمرارية.