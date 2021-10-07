45 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) وتعافي 41 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 150 حالة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 547402 حالة، وحالات التعافي 536447 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى 8732 حالة.

ودعت الوزارة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس مؤكدة أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.