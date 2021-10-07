2 ترليون دولار القيمة السوقية لأرامكو

الرياض – البلاد

بارتفاع قياسي ولأول مرّة منذ الإدراج ، تخطت القيمة السوقية لأرامكو السعودية حاجز التريليوني دولار ، بعد صعود سهمها بـ5% هذا الأسبوع ، وبلوغه 37.3 ريال في جلسة الأربعاء ، وأغلق مؤشر السوق السعودية الأربعاءعند 11571 نقطة، ليحقق بذلك أعلى ارتفاع منذ 15 عاماً.

وبهذا الارتفاع لسهم أرامكو بات عملاق النفط السعودي قاب قوسين أو أدنى من سقف أعلى شركات العالم قيمة سوقية، وإزاحة عملاق التكنولوجيا «أبل» المقدرة قيمتها بـ 2.3 تريليون دولار، خاصة مع معاناة أسهم شركة أبل مع كبح المستهلكين للإنفاق على الترفيه المنزلي الذي ازدهر في فترة كورونا وبدء العودة إلى الحياة الطبيعية ،وتوخى المستثمرون الحذر بشأن أسهم التكنولوجيا عالية التقييم، فيما أدت عودة نشاط النقل بفعل فتح الاقتصادات إلى حدوث طفرة في أسعار النفط التي تغذي مباشرة أرباح أرامكو.

وبحسب محللي «بنك أوف أميركا» فإن أوضاع أسوق الطاقة العالمية قد تساعد في دفع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، وفق ما نقلته «بلومبرغ».