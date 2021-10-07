“مجيد” يتوج بـ «فضية» الخطف و«برونزية» المجموع ببطولة العالم لرفع الأثقال

جدة- البلاد

انتزع الرباع السعودي لرفع الأثقال علي مجيد أول ميداليتين للمملكة في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما، المقامة بمحافظة جدة، بعد أن فاز بالميدالية الفضية لمنافسات الخطف لوزن 55 كغم، برفعه 100 كغم وبرونزية المجموع برصيد 215 نقطة في ثاني أيام منافسات البطولة التي أقيمت أمس الأربعاء.

وتوج الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي، ومدير عام اتحاد التضامن الإسلامي محمد القرناس، الرباع علي مجيد بالميداليتين الفضية والبرونزية وسط حماس وتشجيع من زملائه لاعبي المنتخب السعودي لرفع الأثقال.

وفي الترتيب العام للوزن، حل التايلندي باتسوفونج سوك بالمركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 223 نقطة، والتركي ارطغرل سيغين بالمركز الثاني برصيد 221 نقطة، وعلي مجيد ثالثاً، وزميله محمد المرزوق رابعاً برصيد 214 نقطة.

من جهته، أهدى البطل علي مجيد، إنجازه الكبير للقيادة الرشيدة، وقال: «هذا الفوز أتى بفضل الدعم اللا محدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ومتابعة وحرص رئيس اللجنة الأولمبية العريبة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتوجيهات الاتحاد السعودي لرفع الأثقال».

وأضاف: «أهدي هذا الإنجاز لعائلتي كذلك، ولكافة أفراد المجتمع السعودي»، مضيفاً أن فوزه بالفضية والبرونزية ما هي إلا بداية لإنجازات أكبر، بمشيئة الله.