ضمت “رزيتش وزغبة وبوشل”… ”كورنادو” أفضل لاعب في سبتمبر

جدة- البلاد

أعلنت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، عن جوائز الأفضل في شهر سبتمبر (لاعب – حارس – مدرب – لاعب واعد). وقد حصل على جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر محترف الاتحاد البرازيلي (إيغور كورنادو)، وجائزة أفضل مدرب لـلمدير الفني لفريق ضمك الكرواتي كريسمير رزيتش، وحارس ضمك مصطفى زغبة، وأفضل لاعب واعد ظهير الفتح نواف بوشل.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلا من”خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير” اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة “أوبتا” الشريك الإحصائي للرابطة.