بينهيروس يتخطى النور والدحيل يخسر من ماجديبورج في مونديال أندية اليد” سوبر جلوب”

جدة- محمود العوضي

خسر فريق النور السعودي بصعوبة بالغة أمام فريق بينهيروس البرازيلي بنتيجة 34-33 في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد” سوبر جلوب” المقامة في جدة. انتهى الشوط الأول بتقدم بينهيروس بنتيجة 19-16 وظلت المباراة متفاوتة طوال أحداث الشوط الثاني مابين تعزيز تقدم الفريق البرازيلي وتقليص الفارق من النور. وشهدت الدقائق الأخيرة صحوة من فريق النور الذي قلص الفارق لهدف واحد فقط مع تألق حارسه محمد سالم، وأضاع النور فرصة التعادل في الثواني الأخيرة، وارتكب لاعبه حسين الصياد خطأ مهاجم فقد بسببه الفريق الاستحواذ لتنتهي المباراة بفوز الفريق البرازيلي بفارق هدف. وينتظر بينهيروس الفائز من مباراة ربع النهائي بين الزمالك المصري وبرشلونة الإسباني.

وفي مباراة أخرى في ربع النهائي فاز ماجديبورج الألماني على الدحيل القطري بنتيجة 35-23، ليتأهل ماجديبورج لمواجهة الفائز من ألبورج الدنماركي والوحدة السعودي.

وسيلعب كل من النور، والدحيل، وكاللهيت الأمريكي في المجموعة الأولى لتحديد المراكز بين الخامس والعاشر.