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الموارد البشرية تحتفي باليوم العالمي لتجربة العميل

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1443 هـ       7 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باليوم العالمي لتجربة العميل، وذلك بقر الوزارة في الرياض، بحضور مساعد الوزير للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر.

وتضمن الحفل استعراض تجربة العميل في الوزارة بين الماضي والحاضر وتكريم الموظفين والموظفات الذين أسهموا في نجاح خطط التجربة وتحقيق مستهدفاتها. ويأتي ذلك انطلاقاً من رسالة الوزارة التي تسعى إلى الارتقاء بسوق العمل وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين من خلال تدريب نخبة من الموظفين ليحصلوا على شهادات احترافية في تجربة العميل.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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