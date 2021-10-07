الموارد البشرية تحتفي باليوم العالمي لتجربة العميل

الرياض- البلاد

احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باليوم العالمي لتجربة العميل، وذلك بقر الوزارة في الرياض، بحضور مساعد الوزير للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر.

وتضمن الحفل استعراض تجربة العميل في الوزارة بين الماضي والحاضر وتكريم الموظفين والموظفات الذين أسهموا في نجاح خطط التجربة وتحقيق مستهدفاتها. ويأتي ذلك انطلاقاً من رسالة الوزارة التي تسعى إلى الارتقاء بسوق العمل وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين من خلال تدريب نخبة من الموظفين ليحصلوا على شهادات احترافية في تجربة العميل.