الفيصل تكريم مستحق لحامي العربية

تحتل اللّغة العربية مكانة سامقة وحضورا بهيا بارزا في فكر صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد الفيصل، وفي أقواله وأعماله واشعاره خصوصا انه مشهود لسموّه من أن له رؤية استراتيجية واضحة لأدوارها الحالية والمستقبلية. وأمس كرم معهد العالم العربي في باريس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، نظير جهوده واسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لاكثر من 5 عقود كما وقع الأمير خالد الفيصل ديوانه الجديد (أبيات) الذي يحوي بين دفتيه ما يزيد على 100 قصيدة تجمع بين الحكمة والتغني بالوطن وتقديم تجربة 8 عقود من التجارب المختلفة في قالب شعري متفرّد ومتجدد.