الرياضة المحليات

الفيصل تكريم مستحق لحامي العربية

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1443 هـ       7 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

تحتل اللّغة العربية مكانة سامقة وحضورا بهيا بارزا في فكر صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد الفيصل، وفي أقواله وأعماله واشعاره خصوصا انه مشهود لسموّه من أن له رؤية استراتيجية واضحة لأدوارها الحالية والمستقبلية. وأمس كرم معهد العالم العربي في باريس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، نظير جهوده واسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لاكثر من 5 عقود كما وقع الأمير خالد الفيصل ديوانه الجديد (أبيات) الذي يحوي بين دفتيه ما يزيد على 100 قصيدة تجمع بين الحكمة والتغني بالوطن وتقديم تجربة 8 عقود من التجارب المختلفة في قالب شعري متفرّد ومتجدد.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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