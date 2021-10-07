الرياضة الروسي بوقداييف مدرباً لأخضر التايكوندو

الرياض- البلاد

اتفق الاتحاد السعودي للتايكوندو مع المدرب العالمي الروسي (قوربان بوقداييف) للإشراف الفني على المنتخب السعودي للتايكوندو.

ويمتلك المدرب الجديد سجلاً حافلاً من الإنجازات؛ أبرزها النتائج المتقدمة مع منتخب روسيا للشباب قبل إشرافه على تدريب منتخب تونس وتحقيقه الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020م والمركز الأول في بطولة أفريقيا للمنتخبات 2021م. وتمنى رئيس الاتحاد العميد ركن شداد بن طالع العمري التوفيق للمدرب في المرحلة المقبلة مع كافة أعضاء المنتخب لتحقيق النتائج المنشودة، التي مـن شأنها ترجمة إستراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل النتائج في أولمبياد باريس 2024 ، والمنافسات القارية والإقليمية.