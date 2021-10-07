الأخضر يواجه الساموراي الياباني بذكريات هدف المونديال في تصفيات كأس العالم 2022

جدة – هلال سلمان

يخوض منتخبنا الوطني مساء اليوم مباراة مهمة أمام نظيره الياباني على استاد الجوهرة في الـ 8 مساء، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022. ويدخل الأخضر مواجهة الليلة، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق هدف فقط عن منتخب أستراليا الذي يملك الرصيد ذاته. ونجح (الصقور الخضر) في الفوز خلال الجولتين الأوليين على فيتنام (3-1) وعلى عمان (1-0).

وسيحظى منتخبنا الوطني بدعم جماهيره المتعطشة للحضور والمؤازرة في استاد الجوهرة الذي سيكون ممتلئا بطاقته الاستيعابية الكاملة بشكل استثنائي بقرار من وزارة الرياضة، وذلك لدعم الأخضر في مباراتيه المهمتين أمام اليابان الليلة، وأمام الصين في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.

ولا شك أن حضور الجماهير يشكل دعما قويا للأخضر الذي يخوض اللقاء بذكريات الفوز الرائع الذي تحقق في استاد الجوهرة بهدف فهد المولد الذي أعلن رسميا عودة المنتخب السعودي للظهور في المونديال عام 2018 بعد غيابه عن موندياليين سابقين.

ويغيب عن مواجهة (الساموراي الأزرق) نجم الأخضر سالم الدوسري المصاب، وسيعمد الفرنسي إيرفي رونار مدرب منتخبنا إلى إشراك عبدالرحمن العبود على الأرجح مكانه، كما أوضحت التدريبات الأخيرة، ويملك أيضا خيار الدفع بعبدالرحمن غريب.

ويحتل منتخب اليابان المركز الثالث متساويا مع عمان في كل شيء، ولكل منهما 3 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى على أرضه أمام عمان (0-1) ثم حقق فوزا صعبا على الصين بهدف دون مقابل.

ويدرك الأخضر أنه سيخطو خطوة هائلة نحو مونديال قطر 2022 في حال فوزه على ضيفه الياباني، وذلك لأن إحراز النقاط الثلاث يعني الابتعاد عن اليابان بفارق 6 نقاط في وقت مبكر من التصفيات.

وفي تاريخ المواجهات بين الأخضر واليابان، يتفوق الأخير برصيد 9 انتصارات مقابل 4 لمنتخبنا الوطني وتعادل وحيد في 14 مباراة جمعتهما، وسجل لاعبو الساموراي 23 هدفا مقابل 12 هدفا لصقورنا الخضر.

وفي المجموعة ذاتها يستقبل منتخب الصين نظيره الفيتنامي، فيما يحل منتخب عمان ضيفا على أستراليا.