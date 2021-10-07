الأبيض الإماراتي يواجه إيران.. وسوريا في ضيافة الشمشون الكوري

جدة – البلاد

يتطلع منتخب الإمارات إلى فوز نادر على نظيره الإيراني عندما يستضيفه في ستاد الوصل بدبي، لإحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الأولى، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ومن أصل 14 مباراة رسمية وودية أقيمت بين المنتخبين، فازت إيران 10 مرات مقابل 4 تعادلات.

ويأتي اللقاء الـ15 تاريخيا بين المنتخبين في ظروف صعبة للإمارات المطالبة بالفوز بعد تعادلين أمام لبنان وسوريا، في حين تخوضه إيران وهي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين على سوريا والعراق.

وسيجد “الأبيض” مؤازرة كبيرة من قبل جمهوره، بعدما أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم غداة مباراة إيران رفع نسبة حضور المشجعين في الملاعب خلال البطولات المحلية والدولية من 60 الى 80 %.

وتتشابه أهداف منتخبي لبنان ومضيفه العراقي في مواجهتهما بالدوحة.

يدخل منتخب “أسود الرافدين” اللقاء مثقلاً بالإصابات؛ إذ سيفتقد المدرب الهولندي ديك أدفوكات جهود مهاجم ايك لارنكا القبرصي مهند علي “ميمي” بسبب إصابته؛ كما سيغيب عن خط الدفاع ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل ولاعبا الوسط جاستين ميرام وسعد ناطق.

ويمتلك المدرب الهولندي مجموعة جيدة من نجوم الدوري العراقي يعول عليهم لتنشيط حظوظ المنتخب والتعويض بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة ضد إيران. ويزيد عدم انتظام المنتخب العراقي في أي تجمع استعدادي وتدريبي منذ أكثر من 30 يوما من مخاوف العراقيين على مصير منتخب بلادهم في مشوار التصفيات بسبب عدم تواجد المدرب أدفوكات في العاصمة بغداد.

والتحق أدفوكات ببعثة المنتخب العراقي في الدوحة الاثنين الماضي أي قبل مباراة لبنان بثلاثة أيام.

في المقابل، يتطلع “رجال الأرز” إلى الظهور بصورة مغايرة عن الجولة السابقة التي تعادل فيها سلباً مع الإمارات ثم خسر بصعوبة ضد مضيفه الكوري الجنوبي، حيث قدم فريق المدرب التشيكي إيفان هاشيك أداء دفاعياً قوياً في المباراتين في حين كان المنتخب يفتقد إلى بعض اللاعبين بسبب الإصابات المتنوعة.

وبدا منتخب “الأرز” مزعجاً بتحفظه الدفاعي للإماراتيين والكوريين على حد سواء، إلا أن هاشيك يتطلع إلى اللعب بخطة أكثر توازناً.

وتنتظر منتخب سوريا مواجهة صعبة أمام نظيره الكوري الجنوبي في سيول، في ظل الغياب المؤثر لمحمد عثمان (روتردام الهولندي) واياز عثمان (لوينكوس اليوناني) بسبب رفض شركات الطيران سفر اللاعبين إلى كوريا بجواز السفر الأوروبي؛ وفقا لما أكده اتحاد الكرة السوري في بيان رسمي.

وقال نزار محروس المدير الفني لمنتخب سوريا: “مباراتنا مع كوريا صعبة، فهو منتخب قوي ومن الأفضل في آسيا لكننا عازمون على تقديم مباراة كبيرة”.