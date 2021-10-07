إيقاف 271 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم رشوة واستغلال نفوذ وتزوير

جدة : البلاد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية عن التحقيق مـع ( 639 ) متهماً في قضايا إداريـة وجنائية ، وإيقاف ( 271 ) مواطنـاً ومقيماً منهم موظفيـن مـن وزارات ( الدفـاع ، الداخليـة ، الحـرس الوطنـي ، الصحـة ، العـدل ، الماليـة ، الشـؤون البلديـة والقرويـة والإسكان ، البيئـة والميـاه والزراعـة ، المـوارد البشـرية والتنميـة الاجتماعيـة ) و ( هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد ، هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك ) لتورطهـم بتهـم ( الرشـوة ، اسـتغلال النفـوذ الوظيفـي ، إسـاءة استخدام السـلطة ، التزوير ) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء .