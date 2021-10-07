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إيقاف 271 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم رشوة واستغلال نفوذ وتزوير

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1443 هـ       7 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية عن التحقيق مـع ( 639 ) متهماً في قضايا إداريـة وجنائية ، وإيقاف ( 271 ) مواطنـاً ومقيماً منهم موظفيـن مـن وزارات ( الدفـاع ، الداخليـة ، الحـرس الوطنـي ، الصحـة ، العـدل ، الماليـة ، الشـؤون البلديـة والقرويـة والإسكان ، البيئـة والميـاه والزراعـة ، المـوارد البشـرية والتنميـة الاجتماعيـة ) و ( هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد ، هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك ) لتورطهـم بتهـم ( الرشـوة ، اسـتغلال النفـوذ الوظيفـي ، إسـاءة استخدام السـلطة ، التزوير ) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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