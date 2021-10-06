وزير الخارجية يستعرض مع نظيره البوروندي تعزيز التعاون

الرياض- واس

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، مع وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو، والوفد المرافق له، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما استعرض سموه، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن الشقيق، كما تطرق الجانبان إلى جهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق التي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.