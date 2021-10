مُلّاك مانشستر يونايتد يطرحون 9.5 مليون سهمًا للبيع

طرح مانشستر يونايتد الإنجليزي نحو 9.5 مليون سهم للبيع في البورصة بحسب ما نشره النادي في بيان رسمي أمس الثلاثاء.

وأخطرت عائلة جلايزرز المالكة للنادي بورصة نيويورك ببيع الأسهم المذكورة بقيمة تصل إلى نحو 186 مليون دولار أمريكي.

تمتلك عائلة جلايزرز 69% من أسهم نادي مانشستر يونايتد، وتمثل عملية البيع الحالية 8% من إجمالي أسهمهم في النادي.

في مارس الماضي باع أفرام جلايزر ما قيمته 70 مليون يورو من الأسهم خاصته، أما عملية البيع الحالية فهي تخص كيفين وإدوارد جلايزر.

