تدمير 3 زوارق مفخخة في الحديدة بغربي اليمن

البلاد : متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الأربعاء عن تدمير 3 زوارق مفخخة باللحيه في محافظة الحديدة بغربي اليمن كانت بصدد تنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة ضد المملكة.

حيث قال تحالف دعم الشرعية في اليمن “نفذنا عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة الحديدة باليمن”.

وأضاف التحالف “تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة”.

وأكد التحالف أن “جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجاره العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر”.