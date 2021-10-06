إيرلينغ هالاند إلى ريال مدريد الموسم المقبل

زعم برنامج “شيرنغيتو” الإسباني الشهير أن مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، اختار الانتقال إلى فريق ريال مدريد.

وقال الصحفي بيبي استرادا أن هالاند (21 عامًا) سينهي رحلته مع بوروسيا دورتموند بانقضاء الموسم الكروي الحالي 2021-2022.

من المعلوم أن هالاند سيرحل عن دورتموند عاجلًا أم آجلًا وسط تربص أندية أوروبا بالحصول على خدماته.

ويعمل وكيل أعماله، السيد مينو رايولا، على إيجاد أفضل عرض ممكن من أجل نقل موكله إلى وجهة جديدة.

ريال مدريد يمتلك الأفضلية بسبب رغبة اللاعب نفسه في اللعب بالقميص الملكي، كما أن رايولا يود إصلاح علاقته بمدريد.