أمير المدينة يؤكد أهمية بناء منظومة تعليمية متكاملة

المدينة المنورة- البلاد

ثمن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، جهود منسوبي التعليم بالمنطقة، كما أوصى سموه بمضاعفة الجهود وتجاوز التحديات في سبيل تطوير مستوى التعليم بالمنطقة، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر هو بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير مستوى التعليم بالمنطقة بعد إنتهاء جائحة كورونا والعودة الحضورية الكاملة.

جاء ذلك لدى استقباله، أمس، مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم ومديري تعليم المحافظات، مهنئاً المعلمين والمعلمات بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار “المعلمون والمعلمات قلب التعليم النابض”،.

وأكد سموه، لمديري التعليم أهمية تطبيق أعلى مستوى من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الواردة من الجهات المعنية، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، وضماناً لمواصلة رحلتهم التعليمية بسلام، فيما أكد مدير التعليم بالمنطقة، على أن توجيهات سموه تعد محفزاً للمعلمين والمعلمات بالمنطقة في تحقيق تطلعات سموه بالتطوير المستمر للتعليم، كما أن لقاء سموه يعد تكريماً لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم ولقادة العمل في ميدان التربية والتعليم، وتقديراً لدورهم الفعال في مسيرة التعليم، والذي يأتي امتداداً لاهتمام وعناية القيادة الرشيدة، أيدها الله، بهذه المدينة الطاهرة المباركة.