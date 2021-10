نجم مانشستر سيتي على أعتاب برشلونة!

ذكرت يومية “سبورت” الإسبانية والموالية من دوائر برشلونة أن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيم سترلينغ، يقترب من النادي الكاتالوني.

ووصل المدير الرياضي لبرشلونة، ماتيو أليماني، قبل أيام إلى مدينة مانشستر لفتح أبواب المفاوضات مع الجانب الإنجليزي بشأن سترلينغ.

ويعاني رحيم ستيرلينغ من قلة المشاركات مع مانشستر سيتي منذ انطلاقة الموسم الجاري، وتذهب المؤشرات بإتجاه خروجه من النادي.

وكان سترلينغ (26 عامًا) قد انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2015 قادمًا من ليفربول وسجّل معه 115 هدفًا إضافة إلى 87 تمريرة حاسمة.

🤔 Thoughts on Raheem Sterling being linked to Barcelona and a possible transfer which would most probably be on loan initially, Culés? 👇 pic.twitter.com/HBpBPUtWhK

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 5, 2021