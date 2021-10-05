منتدى شراكات جنرال إلكتريك.. دعم ريادة الأعمال والموردين

الرياض- خاص

اختتم منتدى شراكات جنرال إلكتريك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا 2021 لطاقة الغاز الافتراضي أعماله تحت شعار “توسيع الحضور العالمي، تعزيز الأثر الإقليمي”بحضور ممثلين عن نحو 220 مؤسسة من أكثر من 30 دولة حول العالم ، وتخللت الجلسات لقاءات افتراضية شخصية بين الموردين وفرق العمل القيادية في “جنرال إلكتريك”. وتناول المنتدى أيضاً قضايا حيوية على غرار السلامة والامتثال؛ والمشاريع؛ ولمحات عن سلسلة التوريد، والأمن السيبراني.

وبهذه المناسبة، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي في جنرال إلكتريك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: ”حرصنا في ”منتدى شراكات جنرال إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا 2021 لطاقة الغاز على الوفاء بالتزاماتنا ومسؤولياتنا مدفوعين برؤيتنا لتأسيس عالم أفضل للجميع، ولاشك أننا ملتزمون بدعم ريادة الأعمال المحلية ومنظومة الموردين الإقليمية ضمن قطاع الطاقة، وبذلك يمكننا جميعاً حفز وتيرة نمونا، والمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية”.

كما تعاوننا في العام 2020 مع أكثر من 650 مورداً في المنطقة والعالم دعماً لعدد من الأهداف والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وساهمنا بتأسيس أكثر من 125 شركة إقليمية لتلبية المتطلبات العالمية وفق أرقى المعايير حول العالم على مستوى السلامة والجودة وتقديم الخدمة والمنافسة.

ونظم المنتدى أيضاً حفل توزيع “جوائز الموردين” لتكريم إنجازات المؤسسات التي حققت نتائج لافتة في مجالات السلامة والجودة وتقديم الخدمة وثقافة العمل. وتلقت مؤسسة الموسى للكابلات المتخصصة التجارية من المملكة العربية السعودية التكريم عن فئة “السلامة” نظراً لحرصها على وضع السلامة والأمان في المقام الأول ضمن بيئة عملها ومواقع مشاريعها.