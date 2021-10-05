“مدن” تعزز التحول للمدن الصناعية الذكية

الرياض – البلاد

تسارع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، خطواتها لتحويل المدن الصناعية إلى مدن ذكية، واستخدام أحدث التقنيات في السلامة والأمن الصناعي.

وتشارك “مدن” في المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر” والذي يختتم أعماله غدا الأربعاء. وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن الهيئة تشارك بجناح متكامل وبالرعاية الذهبية للمؤتمر الذي تُنظّمه الهيئة العليا للأمن الصناعي، في إطار حرصها على تعزيز وبناء علاقات التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وبين أن “مدن” توفر كذلك أفضل التقنيات والأساليب التي تُعزّز من مُعدلّات الأمن والسلامة بالمدن الصناعية، ومنها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل “إنترنت الأشياء” في إطار برنامجها للتحوُّل إلى المدن الصناعية الذكية، مؤكدا أن تطبيقات برنامج الحلول الذكية شملت إطلاق 11 حلاً ذكياً في مجالات الأمن والسلامة الصناعية والبيئة والمراقبة.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.