كيليان مبابي: مغامرتي انتهت مع باريس سان جيرمان

تمسّك كيليان مبابي بمغادرة فريقه باريس سان جيرمان خلال مقابلة خاصة مع يومية “ليكيب” الفرنسية نشرته اليوم الثلاثاء.

عقد مبابي (22 عامًا) ينتهي مع النادي الباريسي بانقضاء الموسم الحالي 2021-2022 ويرفض كل محاولات التجديد.

وقال مبابي: “لقد طلب الرحيل بالفعل، وأوقفت مفاوضات تجديد العقد لأنني أريد المغادرة وأنا بعيد للغاية عن البقاء”.

يضيف: “اعتقد أن مغامرتي انتهت مع باريس، خضت 6 أو 7 مواسم في الدوري الفرنسي وقدمت كل شيء للفريق”.

يردف: “طلبت من النادي إعطائي مهلة وقبل انطلاق اليورو أخبرتهم بأنني لن أجدد، بعد البطولة أخبرتهم بأنني مغادر”.

يختتم: “لقد درست قراري جيدًا وسوف أغادر بالفعل، إن كنت قد رحلت الصيف الماضي لانتقلت إلى ريال مدريد فقط”.