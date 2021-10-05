ضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

جدة : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه ضُبطت (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والبنجلادشية وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.