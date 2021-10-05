الرياضة الأخضر يواصل الاستعداد لليابان بمناورة

الرياض – هاني البشر واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة؛ استعدادًا لخوض مواجهتي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. ولم يشارك علي الحسن واكتفى بتمارين خاصة بمشاركة الجهاز الطبي للمنتخب لشعوره بآلام عضلية. ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”. بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب واختتمت الحصة التدريبية بالتدرب على تسديد الكرات الثابتة. ويختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم الأربعاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.