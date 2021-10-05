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إحباط تهريب 161 كيلوجرامًا من الحشيش و26.3 طناً من القات

صحيفة البلادaccess_time28 / صفر / 1443 هـ       5 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي تهريب (161) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك، وهم (26) متهمًا، (17) مواطنا، و(9) مخالفين لنظام أمن الحدود، بينهم (6) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية اليمنية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب ، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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