الإقتصاد إتقان العقارية تبرم صفقة بـ 280 مليون ريال لمخطط مستودعات طريق الخرج

جدة : البلاد نجحت شركة “إتقان العقارية في تسويق وبيع مخطط مستودعات طريق الخرج التي تبلغ مساحتها بـ 600,000 متر مربع، وبأقل من 48 ساعة من تكليفها بالبيع والتسويق بقيمة إجمالية بلغت الــ 280 ميلون ريال لمجموعة من المستثمرين في أسرع صفقة تتسق مع التطور في السوق العقاري والنقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ضوء مستهدفات رؤية 2030. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن الصفقة تمت وبنجاح باهر بفضل الله ثم بثقة المستثمرين بالشركة التي تعتز بذلك والتي تعتبر هذا النجاح امتداد للنجاحات المتواصلة التي تم تحقيقها، مبيناً أن السوق العقارية بالمملكة تمتلك قوة ومتانة وتعد محركاً أساسيًا للاقتصاد السعودي المتين. ولفت ” الرشيد ” إلى أن الشركة نجحت في إبرام وبيع الصفقة وبوقت قياسي وتم البيع بسعر مناسب جدا يتوافق مع موقع المخطط الذي يقع جنوب العاصمة التي يحرص المستثمرين والعقاريين الاستثمار بها لكونها محط الأنظار للمستثمرين وتشهد المشاريع العقارية الحيوية والواعدة مزيداً من الثقة لدى العقاريين الراغبين في الاستثمار الآمن. وأشار الأستاذ عبدالعزيز الرشيد في ختام تصريحه إن شركة إتقان العقارية ولله الحمد نجحت خلال العام الحالي ورغم جائحة كورونا في إقامة الحملات التسويقية والمزادات لكثير من الصفقات العقارات ونفذت عمليات البيع المباشر والمزاد العلني وفق أعلى معايير الشفافية ، كما اعتمدت في ذلك بتسخير التقنية الحديثة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي ساهمت في إيضاح ميزات العقار للمستثمرين والعقاريين و سرعة بيعها بأسعار تتوافق مع الموقع الاستراتيجي للعقارات والعوائد التي قد يحصل عليها المستثمر في المستقبل القريب.