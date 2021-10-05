أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية بناء منظومة تعليمية متكاملة بالمنطقة

المدينة المنورة : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم ومديري تعليم المحافظات.

وفي بداية اللقاء قدم سمو أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لعموم المعلمين والمعلمات بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يُصادف الثلاثاء 5 أكتوبر تحت شعار “المعلمون والمعلمات قلب التعليم النابض”، كما تسلّم سموه من مدير عام التعليم تقريراً عن جاهزية التعليم بالمنطقة للعام الدراسي الجديد.

وأكد سمو الأمير فيصل بن سلمان، لمديري التعليم أهمية تطبيق أعلى مستوى من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الواردة من الجهات المعنيّة، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، وضماناً بإذن الله تعالى لمواصلة رحلتهم التعليمية بسلام، مثمناً جهود منسوبي التعليم بالمنطقة، كما أوصى بمضاعفة الجهود وتجاوز التحديات في سبيل تطوير مستوى التعليم بالمنطقة، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر لهم هو بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير مستوى التعليم بالمنطقة بعد انتهاء الجائحة والعودة الحضورية الكاملة إن شاء الله تعالى.

بدوره أكد مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة، على أن توجيهات سمو أمير المنطقة تُعد مُحفزاً للمعلمين والمعلمات بالمنطقة في تحقيق تطلعات سموه بالتطوير المستمر للتعليم، مبيناً أن لقاء سموه يُعدُ تكريماً لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم ولقادة العمل في ميدان التربية والتعليم، وتقديراً لدورهم الفعّال في مسيرة التعليم، والذي يأتي امتداداً لاهتمام وعناية القيادة الرشيدة – أيدها الله- بهذه المدينة الطاهرة المباركة.