أمانة جدة تغلق 28 موقعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية

جدة : البلاد

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة لها خلال اليومين الماضيين 28 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال 6613 جولة رقابية نفذتها الأمانة مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 32 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.