أرامكو السعودية تعلن نتائج الربع الثالث نهاية أكتوبر

الدمام – البلاد

تعلن شركة أرامكو السعودية نهاية أكتوبر الحالي عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث ، وذلك قبل افتتاح سوق تداول تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية ، فيما تنشر التقرير الأولي للقوائم المالية الكاملة في اليوم التالي أول نوفمبر.

وأشارت في بيان أمس إلى أنه لن يكون هناك بث إلكتروني لنتائج الربع الثالث ، وسيكون البث الإلكتروني متزامنًا مع إعلان نتائج الشركة للسنة المالية 2021، وذلك في مارس 2022.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني ، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 287.8%، لتسجل أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودية، بصافي ربح بلغ 95.47 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 153.5 % لتصل إلى 312.35 مليار ريال، مقابل 123.23 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي ربح بلغ 176.91 مليار ريال، مقابل 87.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 103.111 %.

ومؤخرا أكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، مواصلة الشركة تميّزها التشغيلي وقوة مركزها المالي، مشيرا إلى النتائج القوية وارتفاع أرباحها للربع الثاني والتي عكست مرونة وقدرة الشركة على التكيّف رغم التحدّيات التي فرضتها متغيّرات كوفيد-19العام الماضي ، وتحقيقًا لمزيد من القيمة لمكانة المملكة واقتصادها الكلي، أسهم إدراج أرامكو في تقدّم ترتيب السوق المالية السعودية لتصبح من أكبر عشرة أسواق مالية في العالم.

وأكد الناصر أن عملاق النفط السعودي سندٌ أساس لتحقيق الاستدامة والنماء، مشيراً إلى أن آخر تلك البرامج “نماءات أرامكو” للاستثمارات الصناعية، حيث وقعت الشركة 22 مذكرة تفاهم جديدة بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك تركز على خلق القيمة في أربعة مجالات رئيسة: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة ، وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة “اكتفاء”، سعياً لتوطين المحتوى المحلي وتسريع النمو الصناعي في المملكة.