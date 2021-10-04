45 متدرباً بأكاديمية طب الأسرة

مكة المكرمة- البلاد

بدأت أكاديمية طب الأسرة برنامج السنة الأكاديمية الجديدة باستقبال 45 متدرباً وذلك ضمن مبادرات التحول المؤسسي وتماشياً مع توجهات وزارة الصحة في دعم وتمكين أطبـاء طـب الأسرة لتفعيـل دور مراكـز الرعايـة الأولية كقاعــدة أساســية في نظــام الخدمات الطبيــة،

حيث يقضي الطُلاب دورة التهيئة والتوجيه لمدة أسبوعين, ليكملوا بعدها الدورات التدريبية حسب الخطط المعدة لهم. يذكر أن التجمع وقع اتفاقية تعاون مع الهيئـة السعودية للاختصاصات الصحيـة لإنشــاء أكاديمية الدراســات العليـا لطـب الأسرة، إســهاماً في تحقيــق مسـتهدفات الرؤيـة للتوسـع في تأهيـل أطبــاء الأسرة.