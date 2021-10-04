وزير الإعلام يزور جناح الحرمين في معرض الكتاب

البلاد : متابعات

زار معالي وزير الإعلام المكلف ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي جناح الرئاسة ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمقام حاليا بمعرض الرياض الدولي للكتاب , واطلع معاليه على الجناح وما يضمه من محتويات خصوصا القسم الخاص بمقتنيات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث قام سعادة وكيل الرئيس لشؤون المكتبات الدكتورأحمد الشويعر بالشرح لمعالي الوزير القصبي والوفد المرافق له عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، وما يحويه المجمع من آليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة.

كما أكد الشويعر على عظيم العناية والاهتمام الذي تلقاه صناعة كسوة الكعبة من قيادة المملكة العربية السعودية -حفظها الله-.

ومن جانبه نوه القصبي بالجهود الجبارة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في تسخير كل الإمكانيات لإعمار الحرمين الشريفين وخدمة المعتمرين وقاصدي الحرمين.

كما ثمن وزير الإعلام جهود معالي الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومنسوبي الرئاسة لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين، والتطور النوعي الذي تشهده رئاسة الحرمين الشريفين في كل إداراتها وقطاعاتها الخدمية والتشغيلية بما يتواكب مع الرؤية ‏المباركة للمملكة العربية السعودية (2030).