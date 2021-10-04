وزير الإعلام المكلّف: معرض الكتاب مركز ثقافي عالمي لكل أطياف المجتمع

الرياض ـ البلاد

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن معرض الرياض الدولي للكتاب هو مركز ثقافي عالمي مهمٌ لكل أطياف المجتمع، حيث يسهم في تعزيز الجوانب الثقافية بين البلدان لا سيما وأن المملكة قد استضافت الكثير من الدول في المعرض على مدى تاريخه، ما مكن من تبادل الجوانب الثقافية والفكرية وسط أجواء من الحب والسلام لكل العالم. جاء ذلك خلال زيارته أمس للمعرض لافتا في الوقت نفسه إلى أن العراق هي دولة الحضارة والتاريخ وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد ونتشرف بوجود هذه الدولة بين الأخوة في معرض الرياض الدولي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية “. جاء ذلك خلال زيارته أمس معرض الرياض الدولي للكتاب.



وأكد الدكتور القصبي في معرض حديثه للمثقفين والإعلاميين العراقيين المشاركين في المعرض، عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والعراق على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعداً عميقاً من التشارك المعر

وأضاف: سبق وأن شرفني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برئاسة المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وأرى بأن بوادر العمل بين المملكة والعراق ستكون أفضل ـ بمشيئة الله ـ “. من ناحية اخرى زار وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، الجناح الخاص بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الرياض الدولي للكتاب.وكان في استقباله الأمين العام ـ المكلف ـ للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، واستمع لشرح موجز عن التحالف وأهم أدواره.



وأوضح اللواء المغيدي، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يسعى وبالشراكة مع الـدول الصـديقة والمنظمات الدولية، إلى تنسيق وتوحيد ودعم الجهود للدول الأعـضاء في التحالف، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ساعياً من خلال رسالته وأهدافه الاستراتيجية إلى توحيد وتنسيق الجهود الفكرية التي تُفنِّد أُطروحات الفكر الإرهابي وتبرز المبادئ والقيــم الإسلامية السمحة، وهادفاً إلى صناعة خطـاب إعـلامي مــشـــتـرك يوعي الرأي العام بمخاطر الإرهاب ويتصدى للدعاية الإرهابية المغرضة.

عقب ذلك تجول وزير الإعلام المكلف في جنبات المعرض، حيث زار عدداً من دور النشر الدولية والمحلية، والتقى بزوار المعرض من المثقفين والأدباء والكتاب السعوديين والعرب.